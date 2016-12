Een stukje eraf en nog wat kleur erin voor Kerstmis

Extra personeel

Bij kapperszaak Studio KIS in Vlissingen merken ze ook dat mensen nog voor de Kerstmis langs willen komen. Eigenaresse Marjet Geldof: 'We zitten alle dagen hartstikke vol. We hebben ook extra personeel ingezet. Mensen willen toch nog even onder handen genomen worden en bijvoorbeeld kleur laten bijwerken en dergelijke. Ze willen er toch zo feestelijk mogelijk uitzien.'



Extra open

Zoals veel zaken in Zeeland heeft de kapper in Vlissingen de openingstijden verruimd vanwege de drukte. Geldof: 'We hebben een paar extra koopavonden ingevoerd en zaterdag beginnen we om acht uur 's ochtends in plaats van negen uur. Op die manier kunnen we toch al onze klanten helpen want we willen natuurlijk niemand teleurstellen.'