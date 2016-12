Gelok: opvangen asielzoekers voortaan door hele regio

Felle protesten

Gelok en Polman evalueerden onlangs de felle protesten in 's-Gravenpolder, toen daar afgelopen zomer plannen waren om een asielzoekerscentrum (azc) te vestigen. Gelok kreeg als burgemeester van Borsele het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de komst van zo'n azc voor te bereiden.



Het COA bepaalt

"Het COA bepaalt wat er moet gebeuren. Als burgemeester wil je dat er in jouw gemeente democratische besluiten worden genomen, maar dat valt dan niet mee", zegt Gelok nu. Om die reden vindt hij dat de regio, de provincie, voortaan een grotere rol zou moeten spelen bij de komst van een azc.



Niet vlot

De communicatie tussen de gemeente Borsele en het COA verliep niet altijd even vlot. Dat bleek bijvoorbeeld toen het asielzoekerscentrum uiteindelijk niet doorging door verminderde vraag. Gelok kreeg dat via een informeel telefoontje en een persbericht te horen. Na alle moeite die de burgemeester had gedaan voor het azc vond hij dat op z'n minst vreemd.

Kop van Jut

De burgemeester had dus maar beperkte inbreng, maar voor de tegenstanders werd hij wel het symbool van het azc. Tegenstander hingen een spandoek op met Jaap Geloks foto en via graffiti op straat en op protestborden werd hij uitgemaakt voor 'dictatortje' en 'Poetin'.



Ongepast

Gelok kon daar naar eigen zeggen best tegen en ging professioneel om met de protesten. De pamfletten thuis in zijn brievenbus vond hij echter "ongepast" en te ver gaan.

Telefoontje

Doordat de toestroom van asielzoekers afnam, was het azc in 's-Gravenpolder uiteindelijk niet meer nodig. Gelok, die zich weken had ingezet voor het azc, hoorde dat via een informeel telefoontje van het COA en een persbericht.



