Zes Zeeuwse kramen in oliebollentest AD

VLISSINGEN - Bij Samantha's Gebakkraam in Vlissingen kan je volgens de oliebollentest van het AD de beste Zeeuwse oliebollen kopen. De oliebollenkraam in de Walstraat krijgt een 8 van de beoordelaars. In de lijst staan zes Zeeuwse kramen, twee daarvan scoren een onvoldoende.

Foto: Sander van der Wel



Lovend

Samantha's Gebakkraam is te vinden op plek nummer 23 in de lijst en krijgt alleen maar lovende opmerkingen. "Met wat geluk wordt dit adres de komende jaren een hele grote", luidt het oordeel. In de top-100 zijn nog drie andere Zeeuwse kramen te vinden: Oliebollenhut Tholen (73) krijgt een 6.5, Gijs en Mien uit Goes (83) een 6 en Bakkerij Bliek in de Westerscheldestraat in Middelburg (87) moet het ook met een 6 doen.



Onvoldoende

De Hollandse Gebakkraam in Oost-Souburg (102) krijgt een 5 van de jury, net als Bakkerij Dees uit Zaamslag. Geen één Zeeuwse oliebollenkraam krijgt in de test van het AD het stempel '(Zeer) Slecht' of 'Oneetbaar'.