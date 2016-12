Aanhouding na mishandeling en bedreiging

MIDDELBURG - De politie heeft woensdagnacht in Middelburg een 43-jarige man aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw hebben mishandeld, ook zou hij haar met de dood hebben bedreigd.

Torentijd

De man moest voor onderzoek mee naar het politiebureau en is daarna naar een politiecel gebracht in Torentijd in Middelburg. Hij zit nog vast.