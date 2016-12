Ruim 400 meldingen overlast vuurwerk

Laag

Opvallend is dat het aantal klachten uit Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen relatief laag is. Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van GroenLinks. De politieke partij verwerkt de meldingen in een rapport voor de Tweede Kamer. In heel NĂ©derland is bijna meer dan 14-duizend keer geklaagd over het afsteken van vuurwerk.