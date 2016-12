Waterlekkage in 's Gravenstraat Clinge

CLINGE - Door een waterlekkage in 's Gravenstraat in Clinge heeft een deel van de straat vrijdagavond zonder water gezeten.

Middernacht

De lekkage werd rond 17.30 uur veroorzaakt door een breuk in de waterleiding. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland hebben maar een paar adressen last gehad van de lekkage.



Reparatie

Eerst was er sprake van dat het hele dorp zonder water zou zitten tot minimaal middernacht, maar rond 19.30 uur meldde waterbedrijf Evides dat de leiding weer was gerepareerd.