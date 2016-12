Wordt het cava, prosecco of toch champagne? (video)

Jaarwisseling

Bij wijnhandel Van Leerzem in Middelburg is het een drukte van belang van mensen die een lekkere fles voor de jaarwisseling komen halen. Champagne is bij veel mensen uit de gratie, vaak vanwege de prijs, zo vertelt een meneer: ''Een crémant kan ook erg lekker zijn, of een Argentijnse mousserende witte wijn.'' En ook een dame komt niet voor de champagne. ''Doe mij maar een prosecco, dat is iets wat ik gewoon lekkerder vind. Ik drink dat het hele jaar door.''



Kwaliteit

Volgens slijter Ben van Velzen is het ook logisch dat steeds minder mensen voor champagne kiezen. "Voor dezelfde prijs krijg je een net zo lekkere mousserende wijn uit een ander land of een andere streek in Frankrijk. De cava en prosecco zijn al jaren enorm populair en dat lijkt alleen maar toe te nemen." Toch kiest hij zelf vaak om middernacht toch voor een champagne. ''Dat hoort er voor mij toch gewoon bij!''

Gin-Tonic

Andere slijterijen merken de verandering ook. Petra de Boevere, beter bekend als het Meisje van de Slijterij, merkt in haar zaak in Sluis dat de bubbelende wijn in trek is. "Maar ook Gin-Tonic en andere cocktails zijn bij de jaarwisseling populair. Alleen Belgen willen echt nog een fles waar 'champagne' op staat. Terwijl er voor veel minder geld een veel lekkerdere fles bubbelwijn is te krijgen."



Nepperds

Bij de Drankgigant in Oost-Souburg zijn de klanten ook prijsbewuster geworden. "Er zijn tegenwoordig zulke goede 'nepperds' te krijgen", laat een medewerker weten. "Mensen kiezen eerder voor een goede prosecco dan een champagne.