Vanavond op TV: 'Afscheid van de Zeeuwse Leeuw' (video)

Een carrière vol diepte- en hoogtepunten

De carrière van wielrenner Johnny Hoogerland uit Langeweegje is er één met hoogte- en dieptepunten. Zijn grootste succes haalt Hoogerland in 2013 als hij Nederlands kampioen wordt. Het diepste dal is een ongeval in Spanje waarbij hij wordt aangereden door een auto. Het ongeluk kent een diepe nasleep; Hoogerland wordt mentaal nooit meer de oude en hangt na drie mindere jaren zijn fiets definitief aan de wilgen.



Online kijken

Afscheid van de Zeeuwse Leeuw is zaterdagavond om 20:30 en 22:00 te bekijken op TV en vanaf Nieuwjaarsdag ook online terug te vinden.



