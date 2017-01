Ongeluk Spanje keerpunt in loopbaan Hoogerland (video)

OOST-SOUBURG - Niet de val in het prikkeldraad in de Tour de France in 2011, maar een ernstig ongeluk twee jaar later in Spanje is het keerpunt geweest in de carrière van wielrenner Johnny Hoogerland. "Ik ben daarna mentaal nooit meer de oude geweest." Dat vertelt Hoogerland in de documentaire 'Afscheid van de Zeeuwse Leeuw', die nu ook online te bekijken is.

DOCUMENTAIRE AFSCHEID VAN DE ZEEUWSE LEEUW

Afscheid

In oktober reed Hoogerland in Putten-Kapellen zijn laatste wedstrijd als profwielrenner. In de documentaire Afscheid van de Zeeuwse Leeuw blikt hij aan de hand van drie fragmenten terug op zijn loopbaan.



Prikkeldraad

Hoogerland werd in 2011 internationaal bekend toen hij door een auto werd aangereden in de Tour de France. Hij belandde in het prikkeldraad en hield aan de val 33 hechtingen over. Toch reed hij de Tour uit ondanks zijn verwondingen. Het leverde Hoogerland een heldenstatus op.



Bolletjestrui

Vijf jaar later blikt hij terug. "Het is onderdeel van mijn carrière. Ik werd ineens een bekende renner." Een hevig geëmotioneerde Hoogerland krijgt na afloop van de etappe de Bolletjestrui als leider van het bergklassement. "Ik was toen in superconditie. Ik denk dat ik de Bolletjestrui heel lang had gedragen als ik niet gevallen was. Niet tot in Parijs, maar wel heel lang."



Zeeuwse documentaireweek

Met Afscheid van de Zeeuwse Leeuw is er ook een einde gekomen aan de Zeeuwse Documentaireweek van 2016.