Halve hoofdprijs Staatsloterij valt in Zeeland

Niet bekend

Wie de gelukkige winnaars zijn is niet bekend gemaakt. Ook in 2015 deelden twee deelnemers aan de loterij de hoofdprijs, toen in Noord-Holland en Overijssel.



Loten

In totaal was er meer dan 67,5 miljoen euro te verdienen in de oudejaarstrekking. Er was voor 137,5 miljoen euro aan loten gekocht, in totaal 6,2 miljoen stuks. Dat bedrag ligt iets hoger dan de 136,8 miljoen euro die bij de vorige trekking in 2015 aan de oudejaarsloten werd besteed.



Feest in Meerkoetstraat

Ook in Zierikzee kon men juichen. In de Meerkoetsstraat in Zierikzee is de Buurt-Ton van de Postcodeloterij gevallen. Hoeveel de deelnemers precies winnen, ligt aan het aantal deelnemers in de straat. De deelnemers moeten de 100.000 euro met elkaar delen.