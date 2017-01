Politie belaagd door jongeren in Vlissingen

De eerste schade is al aangericht aan voertuigen van ons in #Vlissingen. Helaas ook de zijruit van de hondenauto. #TSH pic.twitter.com/xC1J1zH6on — Politiehonden ZWB (@politiehondzwb) 1 januari 2017

Bekogeld

De brandweer was rond 22.20 uur uitgerukt voor een brandje in de Bloemenlaan. De auto van de brandweerlieden werd bekogeld toen zij bij de brand aankwamen. Hierop werd ook de politie gewaarschuwd.



Auto's in brand gestoken

Bij de onrust in de straat werden meerdere auto's in brand gestoken. Ook werden er ramen en deuren van huizen in de Bloemenlaan vernield en vuurwerk door de brievenbussen gegooid.



Tientallen agenten

De politie heeft tientallen agenten naar de buurt gestuurd die op zoek zijn gegaan naar de raddraaiers. Deze agenten konden ook ingezet worden als mobiele eenheid, maar dat bleek niet nodig. Volgens de politie raakte niemand gewond.