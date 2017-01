Jongen beroofd door misdragende feestganger

MIDDELBURG - Een 16-jarige jongen is tijdens de nieuwjaarsnacht op de Markt in Middelburg beroofd van zijn mobiele telefoon. De dader ging na de beroving de feesttent op het Tympaanplein binnen.

Misdragen

De jongen klampte op de Markt een surveillerende agent aan. Samen met de agent ging de jongen in de feesttent op zoek naar de man. Daar zien zij dat de vermoedelijke dader net door een beveiliger de tent uit wordt gezet omdat hij zich misdragen had. De man, een 29-jarige man uit Vlissingen, is aangehouden.