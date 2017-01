Verkeersdoden 2016: zes van de achttien waren fietsers

Augustus en juni

De maand augustus was de zwaarste maand, met vier dodelijke verkeersongelukken. Namelijk in Yerseke, Clinge, Heikant en Koudekerke. Met drie doden in het verkeer was juni eveneens een donkere maand. Er kwamen mensen om het leven op de Isabellaweg bij Pyramide en op de Oud-Vossemeersedijk bij Tholen. In juni ook verongelukte een tienjarig meisje op de Middelburgseweg in Grijpskerke bij een aanrijding met een brommer.



Zeeuws-Vlaanderen

Verhoudingsgewijs doet Zeeuws-Vlaanderen het slecht in de ongelukken-statistiek: zeven van de achttien dodelijke ongevallen vonden in deze regio plaats, waarvan vijf in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.



Onderzoek

Op onderstaande kaart staan alle verkeersongevallen met dodelijke afloop vermeld. Er waren in Zeeland weliswaar nog vier andere ongevallen waarbij in het nieuws melding werd gemaakt van een dodelijk slachtoffer, maar uit nader onderzoek van de politie bleek later dat de oorzaak in deze gevallen niet gezocht moest worden in het verkeer, maar in iets anders, bijvoorbeeld een medisch probleem van de bestuurder.

Ontwikkeling

Met het cijfer van 2016 erbij, is het gemiddelde aantal verkeersdoden in Zeeland de laatste tien jaar ongeveer 21. In de periode van de tien jaar daarvoor was het gemiddelde aantal jaarlijkse verkeersdoden hoger, namelijk 28. In die periode, dus van 1997 tot en met 2006, waren jaarcijfers boven de twintig gebruikelijk, met zelfs vijf uitschieters van méér dan dertig doden.



Grafiek

Het Zeeuwse verkeer blijkt de laatste tien jaar veiliger te zijn geworden. In de meeste jaren vanaf 2007 blijft het aantal dodelijke ongevallen onder de twintig, zoals dit jaar en vorig jaar. De laatste pieken waren 2010, 28 doden, en 2014, dertig doden.