Drie Fransen aangehouden na wilde achtervolging

(Foto: Politie @TeamZWB / Twitter)



Bebouwde kom

De bestuurder, een 28-jarige Fransman, reed uiteindelijk de bebouwde kom van Oost-Souburg binnen. De achtervolging ging daarna via de Karolingenbaan verder. De man reed daarna in de winkelstraten van Oost-Souburg tegen het verkeer in. Enkele omstanders moesten opzij springen om niet aangereden te worden.



Geen rijbewijs

De achtervolging eindigde iets voor 11.30 uur in Vlissingen-Oost toen de auto van de verdachte klemgereden kon worden. Naast de bestuurder zaten er nog twee mannen in de auto. Zij hadden geen identiteitspapieren bij zich. De politie vermoedt dat zij eveneens Frans zijn. Geen van de mannen had een geldig rijbewijs. De auto is in beslag genomen.