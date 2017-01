'Je werkt voor je centen en een ander haalt het weg' (video)

KRABBENDIJKE - Vorig jaar is er minder ingebroken in Zeeland dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Toch blijft een inbraak een ingrijpende gebeurtenis. Begin 2016 werd er ingebroken bij de familie Boone in Krabbendijke. Na een snelle melding via de buurtWhatsApp kwam het hele dorp in actie om mee te zoeken naar de inbrekers.

Netjes

De dieven hebben volgens Boone de schilderijen netjes van de muur gehaald toen ze zochten naar de kluis. Toen ze die vonden hebben ze die opengebroken. Er zat niets in. Uiteindelijke gingen de inbrekers er met 500 euro en een paar flessen sterke drank vandoor.



Angst

Een inbraak wordt door velen als erg intensief ervaren. Een vreemde is in het huis geweest en heeft aan de spullen gezeten. Toch zegt Boone dat zijn vrouw en hij er niets aan over hebben gehouden. "Toen het net gebeurd was, was ik erg boos en wilde ik de inbrekers vangen. Buiten dat zijn we er niet angstig door geworden."



Zoekactie

Omdat Boone gelijk de achtervolging inzette en de buurt reageerde op de buurtWhatsApp werd er al snel met man en macht gezocht naar de inbrekers. Ook de politie was snel ter plaatste en er kwam zelfs een politie helikopter mee zoeken in het, inmiddels hermetisch afgesloten, dorp. Uiteindelijk worden er twee mannen opgepakt. De eerste blijkt er al snel niets mee te maken te hebben. De andere man komt de volgende dag vrij als blijkt dat het gevonden bewijs niet met hem overeenkomt.