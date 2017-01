Politie zoekt VW vanwege brandstichting

VLISSINGEN - De politie is op zoek naar vier personen in een oud model Volkswagen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting in Vlissingen. De brand vond zondag plaats bij een woning aan de Bonenburg.

Klap

Rond middernacht werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde klap. De brandweer trof een brand aan waarbij de voordeur flink beschadigd raakte. Al snel ontstond het vermoeden van brandstichting.



Auto

Uit onderzoek is gebleken dat deze brandstichting door minimaal vier personen is gepleegd en dat ze net na middernacht na de brandstichting zijn weggereden in een rode of oranje Volkswagen.



