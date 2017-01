Gluren bij de buren: hoe duur is hun huis? (video)

MIDDELBURG - Sinds deze maand is het een stuk makkelijker geworden om te gluren bij de buren, wat betreft de WOZ-waarde. Je kunt op één site alle de WOZ-waarden van alle huizen in Nederland bekijken en dus ook die van andere buurtbewoners. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar dat is veel Zeeuwse gemeenten niet gelukt.

Scrollen

Het leek zo mooi: op de site wozwaardeloket.nl voer je een adres in, je scrolt over het betreffende perceel en je krijgt de waarde van de vorige peildatum te zien. De overheid wil al jaren dat de waarden van woningen openbaar zijn. De gegevens hadden drie maanden geleden al openbaar moeten zijn, maar dat is veel gemeenten - ook een groot deel van de Zeeuwse gemeenten - niet gelukt.



Bezwaar maken

Op deze site kunnen huiseigenaren de waarde van vergelijkbare woningen in hun buurt raadplegen. Hierdoor krijgen ze ook meer inzicht in de WOZ-waarde van hun eigen huis. En kunnen ze dus beter inschatten of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.



Heffingen

De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van een woning. Jaarlijks wordt deze gepeild door de gemeente. Deze waarde vormt de basis voor verschillende heffingen en belastingen, zoals inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Vertraging door software-leveranciers

De landelijke website ging in oktober de lucht in. Maar sommige Zeeuwse gemeenten slaagden er niet in alle gegevens op tijd in te voeren. Volgens de gemeenten waren er problemen met de software of met de leveranciers ervan.



Sabewa-gemeenten

Van de drie Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland staan inmiddels de gegevens op de landelijke site. De gemeente Noord-Beveland haakt later deze maand aan. Maar de acht Sabewa-gemeenten (Tholen, Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Goes, Hulst, Sluis en Terneuzen) zetten hun gegevens pas 1 april op de site. Zij krijgen daar volgens bestuurder Jon Herselman goedkeuring voor van het ministerie omdat: "We zelf een goed alternatief hebben bedacht voor onze inwoners." Die site heet mijnwozwaarde.nl.



Extra inzet

Binnenkort valt de nieuwe WOZ-beschikking weer op de mat. Het is moeilijk te peilen of de openbare gegevens tot meer bezwaren zullen leiden. "Wanneer wij aanslagen de deur uitdoen en er mogelijk veel vragen of bezwaren zijn te verwachten, spelen we daar altijd al op in door andere inzet van mensen", zegt bestuurder Jon Herselman van Sabewa. "Of dit nu een extra piek betekent? Moeilijk in te schatten", aldus Herselman.