Porgy en Bess start viering jubileumjaar (video)

TERNEUZEN - De Amerikaanse jazz-trompettist Roy Hargrove treedt dit weekend op in Porgy en Bess, in Terneuzen. Het concert is de start van het jubileumjaar van Porgy en Bess, dat dit jaar zestig jaar bestaat.

Frank Koulen

Het podium in Terneuzen begon als een lunchroom, geopend door Frank Koulen die als militair Zeeuws-Vlaanderen mee bevrijd had, en daar is gebleven. Later werd het een jazz-podium waar vele internationaal vermaarde artiesten hebben opgetreden. Zoals Oscar Harris en de Twinkle Stars, Jimmy Witherspoon, Art Blakey en het Chet Baker Trio. Eind april is er een speciaal jubileumweekend in Porgy en Bess, met verschillende optredens.