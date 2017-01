Meerdere ongelukken op A58, nog tot zondag glad

Meerdere auto's raakten zwaar beschadigd na een hagel bui op de #A58 bij #Rilland pic.twitter.com/MyApSSCbOe — Weginspecteur Wilco (@WIS_Wilco) 14 januari 2017

Gewond

De eerste aanrijding op de A58 gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van Rilland. Hierbij waren vier auto's betrokken. Eén van de inzittenden van die auto's raakte gewond en is verzorgd door ambulancepersoneel.



Middenberm

Tien minuten later ging het opnieuw mis. In dit geval was het een eenzijdig auto-ongeluk. Het voertuig belandde in de middenberm.



Bekneld

Rond 21.30 uur waren er weer problemen op de A58, dit keer ter hoogte van Waarde. Een automobilist raakte in de slip, gleed van de weg en belandde in de sloot naast de snelweg.



Niet gewond

Meerdere brandweereenheden, ambulances en een traumahelikopter rukten uit voor het ongeluk, maar het bleek mee te vallen. De bestuurder was niet gewond. De traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen.

Traumahelikopter

Ook vlak buiten de povinciegrenzen, op de A4 bij Bergen op Zoom waren meerdere ongelukken. Voor één van die ongelukken werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar ook die hoefde bij nader inzien niet meer ter plaatse te komen. De gewonde werd afgevoerd met een ambulance.

Ook op de #A4 bij #BergenopZoom meerdere #ongevallen de @TraumaheliMMT was afgemeld. Pas dus op als u de weg op moet aub .... pic.twitter.com/wxpz24xAKh — Weginspecteur Wilco (@WIS_Wilco) 14 januari 2017

Code Geel

Rijkswaterstaat strooit volop, maar bij hevige buien met sneeuw of hagel spoelt het strooizout weg. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid.



Voor het hele land

De buien kunnen overal vallen, dus de waarschuwing geldt voor het hele land, ook voor Zeeland. Zondagochtend wordt het weer warmer en neemt de gladheid langzaam af. De waarschuwing van het KNMI gold nog tot zondagmorgen 11.00 uur. Ook zondagavond kan het weer glad worden.



Ondersteboven in sloot

Bij Waarde is die nacht ook een ongeluk gebeurd. Zondagochtend werd daar een auto ondersteboven in een sloot gevonden. De 88-jarige bestuurder kleek zelf uit de auto te zijn geklommen, waarna hij druipend naar huis was gelopen om vervolgens in bed te gaan liggen.



Dronken

Verder heeft een dronken bestuurder zich in Zierikzee vastgereden op een betonblok naast een rotonde. En in Philippine reed een Poolse automobilist de sloot in en weigerde vervolgens te blazen.



Lees ook:

- Dronken automobilist rijdt zich klem op betonblok

- Bejaarde (88) rijdt sloot in en loopt druipend naar huis

- Dronken Pool rijdt de sloot in en weigert te blazen