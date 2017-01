Joyrider met drugs en drank op vlucht voor politie

Stopteken

Agenten zagen hem rond 4.40 uur zonder verlichting rijden in de Vrijlandstraat in Middelburg. Toen ze hem een stopteken gaven, ging hij er over de stoep heen vandoor. Hij reed op de kruising met de Statenlaan door het rode licht.



Achtervolging

Na een achtervolging werd de auto van de man klemgereden in de Amstelstraat in Oost-Souburg. Daarbij liepen zowel de auto van de verdachte als een politieauto schade op.



Verwensingen

Toen de agenten de bestuurder, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, uit de auto haalden, ging die door het lint. Hij bespuugde de agenten en riep de agenten 'de meest verschrikkelijke verwensingen toe', zoals de politie het omschrijft.



Harddrugs

In cellencomplex Torentijd heeft een GGD-arts de man een bloedproef afgenomen. Bij zijn fouillering bleek de verdachte harddrugs op zak te hebben. In de auto lagen twee lege drankflessen.



Joyriding

De auto waarin de man reed was bleek van een vriend van hem te zijn. Die vriend, een 27-jarige Vlissinger was kort daarvoor aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij was daarvoor om 04.10 uur aangehouden de Koestraat in Middelburg.



Dovemansoren

Bij zijn aanhouding had hij de 25-jarige verdachte zijn sleutels gegeven en hem gevraagd op zijn auto te passen. Daarbij had hij hem met klem verzocht om er niet mee te gaan rijden. Dat verzoek was blijkbaar aan dovemansoren gericht. De 27-jarige eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan tegen zijn 25-jarige 'vriend'.