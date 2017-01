Bejaarde (88) rijdt sloot in en loopt druipend naar huis (video)

Alarm

Toen een mountainbiker om 10.15 uur de auto zag liggen in de sloot aan het Zusterzand bij Waarde, sloeg die meteen alarm. Het was namelijk niet te zien of er op dat moment nog iemand in de auto zat. De hulpdiensten zijn meteen uitgerukt met een duikteam en een blusvoertuig van de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter.



Onder de auto

Eenmaal ter plaatse bleek niemand in de auto te zitten. Er is nog in de omgeving van de auto gezocht naar de bestuurder, maar de hulpdiensten hebben niemand kunnen vinden. Er is ook onder de auto gekeken toen die werd weggesleept, om zeker te weten dat er niemand onder het voertuig lag.

De eigenaar

De politie is gaan zoeken naar de eigenaar van de auto. In de buurt had niemand iets van het ongeluk gezien. Bij het adres wat bij de eigenaar van de auto geregistreerd stond, werd niet opengedaan. Ook kennissen van de 88-jarige man kregen hem niet te pakken. Uiteindelijk bleek na nogmaals aanbellen en op de ramen kloppen dat de man toch thuis was.



Hekwerk

De man vertelde de agenten dat hij die nacht om ongeveer 01.00 uur van de weg was geraakt. Zo te zien aan de sporen was zijn auto, wellicht door een glad wegdek, eerst in de linkerberm beland en tegen een hekwerk aan gereden, om vervolgens via de weg en de rechterberm in de sloot te belanden.



Ziekenhuis

Na het ongeluk is de man vanaf het Zusterzand helemaal naar zijn huis in Waarde was gelopen. De man voelde koud aan en droeg nog natte kleding, dus vreesde de politie voor onderkoeling. De man is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.



Gladheid

Het was die nacht op veel plekken in Zeeland erg glad. Door de gladheid waren die avond en nacht meer ongelukken gebeurd, onder meer op de A58 bij Rilland en Krabbendijke. Verder heeft een dronken bestuurder zich in Zierikzee vastgereden op een betonblok naast een rotonde. En in Philippine reed een Poolse automobilist de sloot in en weigerde vervolgens te blazen.



