Dronken automobilist rijdt zich klem op betonblok

Drie keer te veel gedronken

De auto van de man moest door een bergingsbedrijf worden weggehaald. De automobilist werd meegenomen naar het politiebureau. Daar blies hij 690 Ug/l, wat neerkomt op ruim drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid. Het rijbewijs van de man is ingenomen.



In de sloot

Diezelfde nacht had ook een Poolse automobilist te diep in het glaasje gekeken. Hij raakte van de weg bij in Philippine en belandde in de sloot naast de Dijckmeesterweg. Toen de agenten arriveerden weigerde hij te blazen, ondanks een vertaling door een tolk.



