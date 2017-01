MZC'11 verliest in dying seconds van Oranje Wit

ZIERIKZEE - MZC'11 heeft de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft met 2-1 verloren van Oranje Wit. Lange tijd had de ploeg van trainer Alexander van Keulen uitzicht op een goed resultaat, maar in de laatste minuut gingen de bezoekers er toch nog met de overwinning vandoor.

Snelle achterstand

MZC kwam binnen het kwartier op achterstand tegen de nummer vier op de ranglijst door een treffer van Sanzio Dieterich, maar vier minuten later was het alweer gelijk. Ingmar Quist tekende voor de 1-1. Dat was ook de ruststand.



Laatste seconden

Lange tijd leek de wedstrijd uit te lopen op een puntendeling, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd ging het toch nog mis voor MZC'11. Brandon Koneman scoorde de 1-2 en sleepte daarmee de drie punten binnen voor Oranje Wit.



Scoreverloop

0-1 Dieterich (14)

1-1 Quist (18)

1-2 Koneman (90+5)



Opstelling

Zoutewelle, Coolbergen (De Voogd/75), Torensma, Holm, Vermue, Heijboer, Van Grunsven (Azzagari/73), Schilperoort, Van Tiggelhoven (De Looze/81), Quist, Janson