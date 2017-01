Van Anrooij 40ste op haar eerste WK Veldrijden

BIELES (LUX) - Lindy van Anrooij uit Kapelle is bij haar eerste WK veldrijden als veertigste geëindigd. Ze finishte op meer dan acht minuten van de Nederlandse winnares Annemarie Worst. Van Anrooij begon sterk aan de cross in Luxemburg, maar kwam hard ten val waardoor een goede klassering er niet meer in zat.