TOP ontsnapt aan nederlaag tegen Avanti (video)

ARNEMUIDEN - TOP uit Arnemuiden heeft in de hoofdklasse van de zaalcompetitie met 25-25 gelijkgespeeld tegen Avanti uit Pijnacker. TOP ontsnapte in de slotfase aan een nederlaag. Jurgen Janse maakte in de laatste minuut alsnog de gelijkmaker. TOP staat nu op de derde plaats.

Avanti knokt zich terug

TOP leidde bijna de gehele wedstrijd, maar kon geen afstand nemen van Avanti, dat steeds in de buurt van TOP bleef. Na een 16-14 ruststand leek TOP in de tweede helft via een 21-18 en 24-21 voorsprong afstand te nemen van Avanti, maar de ploeg uit Pijnancker knokte zich terug. In de slotfase nam Avanti zelfs nog een 24-25 voorsprong. Dat was pas de tweede keer in de wedstrijd dat de bezoekers de leiding namen. Jurgen Janse bezorgde TOP alsnog een gelijkspel. "Ik vind dat we het goed gedaan hebben", zegt TOP-coach Arco Goedkoop. "We hebben gekregen wat we minimaal verdienden: een gelijkspel. We verdienden het niet om hier met lege handen te blijven staan."

Foto: Wendy Marteijn - Hulsteijn



Hectische wedstrijd

Het was een hectische wedstrijd in Arnemuiden. Zowel TOP als Avanti is nog in de race voor een plek in de play-offs voor promotie naar de Korfbal League, maar beide teams zijn ook nog niet veilig. Er was tijdens de wedstrijd veel commentaar (van beide ploegen) op beslissingen van het arbitrale duo Winters en Landman. "Deze wedstrijd verdiende betere scheidsrechters", was het commentaar van TOP-coach Arco Goedkoop na afloop.



Vijf duels niet gewonnen

Het gelijkspel betekent dat TOP al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen heeft in de hoofdklasse. De laatste zege is van 10 december toen TOP van koploper KCC won.

Stand

TOP staat na het gelijkspel tegen Avanti op de derde plaats in de hoofdklasse B. De ploeg blijft in de race voor een plaats in de play-offs, waarin gespeeld wordt voor promotie naar de Korfbal League.