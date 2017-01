Van Giesen wint belangrijkste rubriek bij ZK

Twee zeges

Van Giesen had al de klassieke proef in het ZZ-Licht gewonnen en was dus ook de sterkste in de afsluitende Kür. Wiskerke kwam met het paard Aristocraat tot een score van 68,44%.



Z1 en Z2

Carola Kulik-Paauwe uit Oude Tonge pakte de titel in de Z1-klasse. Ze scoorde met haar paard Mo Ca's Badoe 70,32%. De jonge amazone Suzanne Kleiwegt (16) uit Heinkenszand werd tweede met het paard Zento (69,78%). In Z2-klasse ging de titel naar Annemijn Boogaard uit Oudelande. Ook zij scoorde boven de 70 procent (70,33) en dat was ruim voldoende om Jeske Bouwman uit Noordgouwe te verslaan. Bouwman reed op het paard Enterprice en werd door de jury beloond met een score van 67,28%.