GOES heeft geen kind aan Moerse Boys

GOES - Zondag eersteklasser GOES heeft de thuiswedstrijd tegen Moerse Boys met groot gemak gewonnen. Al voor rust besliste de ploeg van trainer John Karelse de wedstrijd door vier keer te scoren. Na rust vielen nog twee goals, waardoor de eindstand 5-1 werd. Door de zege loopt GOES drie punten in op koploper Baronie.

foto: René van der Vliet



Snel beslist

GOES had de wedstrijd na een kwartier spelen eigenlijk al in de tas. Na een individuele actie zorgde spits Steve Schalkwijk in de zevende minuut voor de openingstreffer. Francis Kabwe Manengela knalde in de vijftiende minuut de 2-0 tegen de touwen. Daar kwamen voor rust dus nog twee goals bij. Tim de Winter zorgde tien minuten voor rust voor 3-0 en in de 41e minuut bepaalde Mart de Kroo de ruststand op 4-0.



Rustiger aan

In de tweede helft deed GOES het wat rustiger aan, maar toch kwam er nog een goal bij. Tim de Winter scoorde na iets meer dan een uur zijn tweede van de middag en scoorde 5-0. Mark Foesenek redde vervolgens nog de eer voor Moerse Boys.



Vijf punten

Door de zege is het gat met koploper Baronie verkleint door GOES. De wedstrijd van de club uit Breda werd afgelast. Baronie heeft vijf punten meer dan GOES en een wedstrijd minder gespeeld.



Karakteristiek

1-0 Schalkwijk (7)

2-0 Kabwe Manengela (15)

3-0 De Winter (35)

4-0 De Kroo (41/pen)

5-0 De Winter (65)

5-1 Foesenek (78)



Opstelling

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik (De Vlieger/62), Van Hecke, Hollemans, De Winter, De Kroo (Dekker/53), Franse (Kroon/42), Schalkwijk, Kabwe Manengela