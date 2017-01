Driebanders Dallinga verliezen topper

SLUISKIL - De biljarters van Dallinga.com uit Sluiskil hebben de topper in de eredivisie driebanden tegen Eureka verloren. De koploper uit Berlicum won in Sluiskil met 2-6. De Zeeuwen in de formatie van Dallinga, Jean Paul de Bruijn (foto) en Patrick Vasseur gingen allebei onderuit.