Promovendus Orion blijft meedoen in top Hoofdklasse

Vechtwedstrijd

In een fysieke wedstrijd bleef Orion telkens een voorsprong van twee doelpunten houden. Na een 13-11 ruststand hield de club uit Heinkenszand de voorsprong vast en won uiteindelijk met 22-20. Door de overwinning blijft Orion meedoen in de top van de hoofdklasse. De promovendus staat nu op een derde plek met negentien punten.



Delta Sport

Delta Sport had het lastig tegen Kwieksport en wist niet te winnen. In Den Haag verloor de club uit Zierikzee met 23-21 en daardoor wordt het verschil met de top iets groter. Delta Sport heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan Orion.