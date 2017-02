Goes vindt controle riool op drugs te duur

GOES - De gemeente Goes gaat het riool voorlopig niet controleren op sporen van drugs. De VVD had gevraagd om zo'n onderzoek om een beter beeld te krijgen over hoeveel drugs er in Goes wordt gebruikt. Maar het dagelijks gemeentebestuur vindt de kosten van het onderzoek, 15.000 euro, te hoog.

Riool liegt niet

Goes heeft deze zomer wel een enquête gehouden onder het uitgaanspubliek over het gebruik van alcohol en drugs. Burgemeester René Verhulst wil eerst de resultaten daarvan afwachten. Als de gemeente de indruk krijgt dat de uitkomsten geen realistisch beeld geven over het drugsgebruik in Goes, dan wordt er opnieuw serieus gekeken naar het controleren van het riool op sporen van drugs.

Goed idee

Aanvankelijk vond het gemeentebestuur het een goed idee om ook het riool te controleren op sporen van drugs. Het riool liegt niet, en bij een enquête spreken mensen niet altijd de waarheid.



Speed

In andere gemeenten is het riool wel onderzocht op sporen van drugs. In Oudewater bijvoorbeeld bleek toen dat er daar veel meer speed werd gebruikt dan dat mensen bij een enquête hadden aangegeven. Gemeenten kunnen die informatie gebruiken om hun beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid bij te stellen.