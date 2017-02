Donker fietspad geeft vanaf nu licht (video)

Lantaarnpalen

Het verlichte pad ligt langs de Leliëndaalseweg. Dat is een weg waar geen lantaarnpalen staan. Fietsers hebben dus alleen hun eigen voorlamp. "Op deze manier moet de weg veiliger worden", zegt aannemer Jan Sandee.



Proef

Het vonkjesfietspad is een proef. De stippen worden op verschillende manieren in het wegdek geplaatst. Zo wordt getest hoe ver de stippen uit elkaar moeten liggen en of ze beter in het midden van het pad geplaatst kunnen worden of aan de zijkanten. Fietsers mogen uiteindelijk laten weten wat ze het fijnst vinden.

Duurzaam

De proef gaat vandaag meteen van start, zodra het donker wordt zijn de verlichte stippen in het asfalt te zien. Volgens Sandee is het een duurzame manier van verlichting. "Je betaalt geen stroom en de stippen hoef je niet te vervangen. Ze kunnen gewoon blijven liggen."



