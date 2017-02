Goese horeca gaat zelf alcoholverkoop controleren

GOES - De horeca in Goes krijgt zelf de verantwoordelijkheid voor de controle op alcoholverkoop aan jongeren onder de 18. Nu is de gemeente Goes daarvoor nog verantwoordelijk. Vorig jaar zijn drie boetes van 1360 euro uitgedeeld en zo'n vijftien bedrijven hebben een waarschuwing gekregen.

Alcohol

Dat blijkt uit de evaluatie van de Drank- en Horecawet die Goes over 2016 heeft gehouden. Burgemeester René Verhulst is tevreden met die cijfers omdat ze een stuk beter zijn dan een jaar eerder. De wet die bepaalt dat er geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 is in 2013 ingegaan.



Sigaar

In de gemeenteraad van Goes is afgesproken dat bij een overtreding eerst meerdere waarschuwingen volgen, zegt burgemeester Verhulst. "We gaan niet direct met boetes wapperen, want 1360 euro is toch een fors bedrag. Maar op een gegeven moment houdt het op en ben je de sigaar. Gelukkig is dat in 2016 maar drie keer gebeurd.

Mystery guest

Binnenkort gaan de controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen er anders uitzien in Goes. De horeca krijgt daarvoor dan zelf de verantwoordelijkheid. Een onafhankelijk bureau gaat de controle met mystery guests uitvoeren. Alle horecabedrijven storten 750 euro in een pot. Bedrijven die een jaar geen overtreding begaan, krijgen het hele bedrag terug. Maar als bij een controle toch een overtreding wordt geconstateerd, dan krijgen ze een deel van het geld niet terug.



Volwassen

Burgemeester Verhulst heeft er alle vertrouwen in dat de horeca op een goede manier omgaan met de controles. "Dit is een volwassen manier van met elkaar omgaan. En we blijven met elkaar spreken in het horeca-overleg. Als er toch meldingen komen waaruit blijkt dat het niet goed gaat, dan komt de gemeente in actie. Zo nodig in overleg met de politie."