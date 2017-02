Gestrande Iraniërs welkom in Aardenburg (video)

9/11

De broers, zelf van Iraanse afkomst, zijn boos dat juist mensen uit Iran geweerd worden. Sasan Azimi: "We worden weggezet als terroristen terwijl de aanslagplegers van 9/11 uit Saoedi-Arabië kwamen. Er wonen veel succesvolle Iraanse ondernemers in Amerika, van grote, bekende bekende bedrijven. Dit is echt te gek voor woorden."



Lang blijven

Het idee voor het beschikbaar stellen van de kamers ontstond vannacht. Salar vertelde hun verhaal op camera en niet veel later stond het filmpje op Facebook. "We moesten echt iets doen", vertelt broer Sasan Azimi. "We hebben 91 kamers en een deel daarvan is gereserveerd voor mensen die gestrand zijn. Ze mogen zo lang blijven als het inreisverbod van kracht is."