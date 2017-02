Provincie hoopvol over miljarden voor krimpregio's

DEN HAAG - De provincie Zeeland heeft samen met vier andere provincies in Den Haag een rapport aangeboden, over de bevolkingskrimp in hun streken. Het rapport stelt dat heel Nederland last heeft van die krimp, dus ook de groeiende Randstad.

Belast

In het rapport Nederland in balans signaleren de vijf provincies dat heel Nederland last heeft van krimp. Veel jongeren uit Friesland, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland trekken naar de Randstad, waar meer werk te vinden is. De Randstad heeft zelf ook last van die trek; haar eigen voorzieningen worden te zwaar belast.



Steeds drukker

"We zien dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zeer in trek zijn. Met name omdat daar de banen zijn, zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Maar daardoor worden de wegen daar steeds drukker en dat geldt ook voor de woningmarkt die vol raakt."

7 à 8 miljard euro

De vijf provincies rekenen de overheid voor, dat er ieder jaar honderden miljoenen euro's nodig zijn om de vijf krimpregio's aantrekkelijker te maken als woon- en werkgebied. Het gaat om een totaalbedrag van 7 à 8 miljard euro voor de komende twintig jaar. "Voor de komende kabinetsperiode praten we over een bedrag van 360 miljoen per jaar", zegt Harry van der Maas. "Dat geld is voor al die regio's in ons land, waar jongeren wegtrekken en de krimp zich dus manifesteert."



Sneller internet

Met dat geld kunnen provincies nieuwe bedrijven trekken en fors investeren in onderwijs. Maar ook de komst van sneller internet op het platteland is broodnodig, zodat bedrijven makkelijker vanuit dunner bevolkte gebieden kunnen blijven werken.



K5

Nederland telt inmiddels vijf provincies die te maken hebben met krimp, die samen worden aangeduid met de term K5. Werden vroeger alleen het Groningse platteland, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen genoemd als echte krimp-gebieden; inmiddels zijn daar ook delen van Friesland en de Achterhoek in Gelderland bijgekomen.



