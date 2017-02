Brief aan minister: Koppel wegenbelasting niet aan Thermphos

Belasting hoger

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schreef in december in een brief aan de provincie om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden om de wegenbelasting te verhogen. Als aanleiding voor dat advies gaf hij de risico's die de provincie loopt bij Thermphos. Het terrein van de de failliete fabriek is zo zwaar vervuild met giftig fosforslip, dat er 24 uur per dag brandweer aanwezig moet zijn om te voorkomen dat het misgaat.



Lees ook: Wat heeft Zeeuwse wegenbelasting met Thermphos te maken?



8,4 miljoen euro per jaar

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid bij Thermphos en moet daar nu 700.000 euro per maand voor betalen. Dat komt neer op 8,4 miljoen euro per jaar. En het is nog niet duidelijk wanneer die kosten stoppen. De provincie heeft twee inkomstenbronnen: Geld van de Rijksoverheid en inkomsten uit het provinciale deel van de wegenbelasting.



Allerlaatste optie

Eerder zei verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat al dat het verhogen van de wegenbelasting het allerlaatste is wat hij wil. Maar hij kan ook niet honderd procent uitsluiten dat het nodig is. Daarom doet de provincie nu een klemmende beroep op de minister de wegenbelasting niet te koppelen aan de problemen bij Thermphos. Wel vraagt de provincie de Rijksoverheid om samen naar een oplossing te zoeken.



Lees ook:

- Provincie trekt knarsetandend 2,5 miljoen euro uit voor Thermphos

- Kans op hogere wegenbelasting door Thermphos-debacle

- 'Thermphos is een ijsberg waarvan we alleen het topje zien'