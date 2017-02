Ouderen Brouwershaven krijgen rookmelders cadeau

Stik blij

Bewoners van seniorenwoningen in wooncomplex Poortershof in Brouwershaven hebben donderdagmiddag allemaal twee rookmelders cadeau gekregen. Brandweer Zeeland heeft de bewoners tijdens een bijeenkomst voorgelicht over brandpreventie en daarna gingen medewerkers van Woonzorg Nederland het hele gebouw door om alle woningen te voorzien van de rookmelders. De heer Van der Stokker had de eer om de eerste rookmelder te ontvangen en hij zegt er 'stik blij' mee te zijn.



Reuk uitgeschakeld

Van der Stokker had al een rookmelder hangen in de keuken maar volgens Leo de Jonge van Brandweer Zeeland is dat juist niet verstandig. Als er iets gebeurt in de keuken ben je er meestal bij. Het gevaar zit volgens hem vooral in een brand die ontstaat wanneer je slaapt. "Je reuk is uitgeschakeld als je slaapt, je hebt alleen je gehoor nog." De bewoners krijgen daarom een rookmelder in de hal en in de slaapkamer.

Zierikzee

Ook de woningen van Woonzorg in Goes, Zierikzee en Middelburg krijgen rookmelders.