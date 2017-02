Man probeert agent van motor te rijden

TERNEUZEN - De politie heeft in Terneuzen een man opgepakt na een achtervolging. De man negeerde donderdagmiddag een stopteken bij een verkeerscontrole, zegt de politie.

Achtervolging met sirenes

Hij probeerde bij het vluchten een agent van zijn motor te rijden, schrijft de politie op Facebook. Daarop gingen meerdere politieauto's en -motoren met sirenes achter de man aan.



Worsteling

Bij het huis van de automobilist ontstond er een worsteling tussen een motoragent en de man. Hij is daar uiteindelijk wel aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau in Terneuzen.