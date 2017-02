'Niemand mag in Zeeuws-Vlaanderen met honger naar bed'

Zonder honger naar bed

Het gaat om de actie 'zonder honger naar bed', die op meerdere plaatsen in het land gehouden wordt. Via Facebook worden mensen aan elkaar gekoppeld. Zo kan het eten verdeeld worden, zodat er geen eten weggegooid hoeft te worden. Het is voor zover bekend de tweede Facebookgroep in Zeeland. Eerder is er al zo'n groep opgestart op Walcheren.



Armoedegrens

Volgens Eveline Verhelst gaan dagelijks veel mensen met honger naar bed. "Omdat ze onder de armoedegrens leven of er net boven", zegt ze. "Wij houden eten over en andere mensen hebben het nodig. Dan is het mooi als we kunnen delen." Er hebben zich al meer dan 700 mensen aangemeld.