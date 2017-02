Psychiatrische zorg nog steeds niet op orde (video)

Thuisbehandeling

Intensieve behandeling thuis is de nieuwe zorg in de psychiatrie. Door mensen intensief thuis te begeleiden moet het aantal opnamen in de kliniek verminderen. Wie toch opgenomen moet worden, kan in Zeeland alleen nog terecht bij Emergis in Kloetinge en daar ziet de Zeeuwse Huisartsenvereniging de voordelen niet van in: "Mensen kunnen niet meer kiezen en door gebrek aan personeel bij Emergis lopen de wachttijden lang op", zegt huisarts Peter den Doelder.



Zwaar jaar voor Emergis

Voor geestelijke gezondheidsinstelling Emergis was het een heftig jaar. Afgelopen zomer moest de instelling een opnamestop invoeren. Er konden alleen nog psychiatrische patiënten terecht die in crisis waren. Verder liepen de afgelopen weken de wachttijden voor verschillende dagbehandelingen ook nog eens op. "Dat is landelijk ook terug te zien en is een punt van zorg", laat Rick Mentjox, psychiater en lid van de Raad van Bestuur weten.



Tevreden

Toch kijkt Emergis tevreden terug op het afgelopen jaar. "Het was zwaar en er is veel gebeurd. Maar als je ziet dat er geen grote incidenten zijn geweest. Als je kijkt hoe we er nu voor staan, dan durf ik best te zeggen dat we tevreden kunnen zijn. De intensieve thuisbehandeling moet in maart overal in Zeeland op sterkte zijn. Dan is het een kwestie van alles goed in de gaten houden en op tijd reageren", vertelt Mentjox.