Zeeland wordt wakker: rookmelders, bezuinigingen en achtervolging

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vrijdag 3 februari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Forse bezuinigingen

Nog forser bezuinigen in Vlissingen, is niet verantwoord en niet acceptabel, zegt de Vlissingse wethouder John de Jonge. Hij reageert daarmee op een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens inspecteurs van het ministerie kunnen belastingen nog verder omhoog en moeten bijvoorbeeld meer leegstaande gebouwen in de verkoop.



Lees verder: 'Vlissingen kan niet meer bezuinigen'

GGZ niet op orde

De geestelijke gezondheidszorg is, een jaar na de sluiting van de PAAZ, nog altijd niet op orde. De PAAZ, oftewel de psychiatrische afdelingen van de ziekenhuizen van Vlissingen en Terneuzen, sloten beide ruim een jaar geleden. De helft van de bedden verhuisden naar Emergis in Kloetinge. Voor de andere helft van de bedden zou intensieve behandeling bij de mensen thuis in de plaats komen. Dat is niet gelukt.



Lees verder: Psychiatrische zorg nog steeds niet op orde (video)

Rookmelders

Zeeuwse seniorenwoningen van Woonzorg Nederland worden deze dagen allemaal voorzien van twee rookmelders. Officieel is het de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf, maar de woningcorporatie heeft samen met de Zeeuwse brandweer besloten de woningen van rookmelders te voorzien.



Lees verder: Ouderen Brouwershaven krijgen rookmelders cadeau

Achtervolging Terneuzen

De politie heeft in Terneuzen een man opgepakt na een achtervolging. De man negeerde donderdagmiddag een stopteken bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij bij het vluchten een agent van zijn motor te rijden.



Lees verder: Man probeert agent van motor te rijden

Foto: Paul Verstraeten



Het weer

De vrijdag begint tamelijk bewolkt. Vanmiddag klaart het op en is er veel zon. Het wordt 10 graden met een matige zuidenwind. In de avond is er kans op een bui.