Schiereiland Veerse Meer: Statenfracties tegenover elkaar (video)

MIDDELBURG - De fracties in Provinciale Staten van Zeeland zijn diep verdeeld over de mogelijke komst van een schiereiland in het Veerse Meer. Op dat eiland zouden een hotel en een restaurant moeten komen. Over het plan wordt al jaren gesproken.

Kustvisie

Het plan voor het schiereiland, met de naam Zeeuwse Lagune, kwam vandaag aan de orde tijdens de bespreking van de Kustvisie van de provincie. Die stelt dat de kust niet mag worden volgebouwd met vakantieparken, omdat toeristen juist naar Zeeland komen voor de rust en de ruimte.



Pijplijn

Vraag is nu, wat de provincie gaat doen met een aantal projecten dat al in gang is gezet, zoals het Brouwerseiland bij de Brouwersdam en de Zeeuwse Lagune in het Veerse Meer. De VVD vindt dat de provincie zijn best moet blijven doen voor de Zeeuwse Lagune, omdat er al ruim tien jaar wordt onderhandeld met de initiatiefnemers. Die hebben al veel kosten gemaakt.



Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland, stemde in december unaniem tegen het project, omdat tegenstanders het te groot vinden en niet vinden passen in de landelijke omgeving. Gezien de lange onderhandelingen met de initiatiefnemers, moet de provincie met alle partijen bekijken, wat er dan wél mogelijk is op die plek, vindt de VVD. De fractie denkt daarbij aan een kleinere uitvoering van het plan en diende daarvoor een motie in.



D66

Maar volgens andere fracties zit de Zeeuwse Lagune helemaal niet 'in de pijplijn'. Nadat de gemeenteraad tegen het plan voor het schiereiland heeft gestemd, is er nog geen nieuw plan, zei bijvoorbeeld D66. Die partij wil daarom de Zeeuwse Lagune schrappen uit de Kustvisie.



Zorgvuldig

De VVD trok haar motie in, na toezeggingen van verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht. Ze zegt nieuwe plannen van de initiatiefnemers zorgvuldig te zullen behandelen, omdat de gesprekken met hen inderdaad al zo lang gaande zijn.