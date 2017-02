'We zijn zo ontzettend trots op Isabel' (video)

MIDDELBURG - Zij maakt een goede kans om de winnaar van The Voice of Holland te worden. Isabel Provoost (17) uit Middelburg staat vanavond in de halve finale. En haar familie heeft alle vertrouwen in haar.

'Ik ga echt trillen als ze op moet'

Welke twee liedjes Isabel gaat zingen, blijft nog even geheim. Maar volgens zus Denise (15) passen ze helemaal bij haar. "Het eerste nummer is echt geweldig gaaf. Ik kijk er erg naar uit als ze het gaat zingen." Zowel zus Denise als vader Michel ervaren de optredens van Isabel als een stressmoment, maar wel een mooi stressmoment. "Elke week vlak voor dat ze op gaat, gaat mijn hartslag omhoog en stijgt de spanning", vertelt Michel. "Tegelijkertijd ben ik zo trots dat ze daar staat. En dat ze zover is gekomen." Zus Denise kent dat gevoel. "Ik heb het nog iets erger. Ik hyperventileer. Dus ik ga echt trillen als ze op moet."



Hectisch

Vader en zus spreken over een hectische tijd. Allereerst voor Isabel zelf. Met veel ritten op en neer naar Hilversum en optredens bij bijvoorbeeld Radio 538 tussendoor. "Ze is deze week amper thuis geweest. We kennen het al een beetje van de The Voice Kids. Maar nu is het nog drukker en intensiever", aldus Michel.

Zusje van

Denise is eerst en vooral trots op haar zus. "Echt zo gaaf dat ze zover is gekomen. Uit duizenden aanmeldingen gekozen en nu bij de laatste zes." Soms is het wel lastig als kinderen op school vragen of ze 'het zusje is van' is. "Maar ja, dan zeg ik gewoon 'ja'. En dat ik ook nog een eigen leven heb, met vrienden en korfbal." Denise maakt met haar team bij Swift kans op het kampioenschap. Dus ook daar is ze veel mee bezig.



Files

Elke vrijdag vertrekt het gezin vroeg in de middag richting Hilversum. Rekeninghoudend met de files. Onderweg halen ze dan ook nog de vriend van Isabel op. Snel een hapje eten bij de friettent en dan de zaal in. "Geen risico's, we willen er op tijd zijn", zegt Michel. De moeder van Isabel is al bijna heel de week bij haar. "Dat vindt Isabel ook fijn", aldus Michel.

Foto: William Rutten



Topsport

Michel Provoost vergelijkt de situatie van Isabel met die van een sporttalent. "Veel, zo niet alles staat in het teken van die ene zoon of dochter. Het verre rijden voor wedstrijden en trainingen. Op zoek gaan naar de betere trainers en coaches. Dat is bij Isabel ook."



'Beter dan orgineel'

Vorige week vrijdag zong ze Sweet Goodbyes van Krezip. De coaches waren lovend in hun commentaren en gaven haar een 8,75 gemiddeld. Het publiek beloonde haar met een 8,57. In totaal een score van 17,32. Daarmee plaatste Isabel zich ruim voor de halve finale. Waylon en haar eigen coach Sanne gaven Isabel een 9,5. "Misschien was dit wel beter dan het origineel", zei Waylon.



