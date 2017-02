Valentijn zorgt voor meer kaartverkoop (video)

MIDDELBURG - De handgeschreven ansichtkaart is populair. Steeds meer mensen kiezen voor een fysieke kaart boven een kaart die via internet verstuurd wordt. Zeker rond Valentijnsdag zien winkeliers een piek in de verkoop.

Persoonlijke boodschap

Volgens Tim van Eenennaam van De Drvkkerij in Middelburg kiezen mensen vaker voor de persoonlijke handgeschreven boodschap. "Ieder jaar komt er met Valentijnsdag een kaartenmolen bij, dus dat wil wel zeggen dat het goed gaat."



Anoniem

Valentijnskaarten worden volgens Van Eenennaam door allerlei mensen gekocht: "Je hebt natuurlijk mannen en vrouwen die een kaart voor hun partner kopen maar er is natuurlijk ook de groep die anoniem een kaart verstuurd om zijn of haar gevoelens te tonen. Dat laatste is natuurlijk extra leuk omdat iedereen tegenwoordig alles maar deelt op social media en bij een Valentijnskaart blijft de afzender anoniem."



Internet

In 2015 is de verkoop van wenskaarten gestegen met 4,8% ten opzichte van 2014. We versturen per huishouden gemiddeld 56 kaarten per jaar. Het aantal Nederlanders dat via internet kaarten verstuurt is nagenoeg gelijk gebleven. De handgeschreven kaart is veruit het populairst met Kerst, en rond verjaardagen en als vakantiegroet.