Zeeland enige provincie met overal hondenbelasting (video)

GOES - Nu Goes per 2017 weer na twintig jaar hondenbelasting heft, is Zeeland de enige provincie waar in alle gemeenten voor een hond betaald moet worden. En dat terwijl landelijk de ene na de andere gemeente de belasting op de trouwe viervoeter afschaft.

Vorig jaar betaalde je in Nederland in 259 gemeenten nog hondenbelasting, terwijl in 131 gemeenten hondenbezitters geen extra belasting hoefden te betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van CijferNieuws.nl. Ook dit jaar wordt de hondenbelasting in minimaal zeven gemeenten afgeschaft, waaronder Diemen, Kaag en Braassem, Landsmeer, Nieuwkoop, Papendrecht en Roosendaal.



De reden dat Goes weer hondenbelasting gaat heffen is dat de gemeente de komende jaren zo'n 4,4 miljoen euro per jaar moet bezuinigen. Dat is nodig voor een sluitende begroting in de jaren 2017 tot en met 2020, waarbij eventuele tegenvallers in de toekomst opgevangen kunnen worden. Goes heeft namelijk, net als veel gemeenten, al enkele jaren te maken met teruglopende inkomsten.



Met deze nieuwe maatregel krijgt Goes meer geld in het laatje. In 2017 zo'n 120.000 euro netto en volgend jaar gaat de gemeente uit van nog meer extra inkomsten.

Het is een algemene belasting. Dat betekent dat de gemeente wettelijk het recht heeft de opbrengst ervan voor alles te gebruiken waar geld voor nodig is. De geschatte 120.000 euro hoeft dus niet aan hondenvoorzieningen te worden besteed.



Hondenbelasting wordt al sinds de middeleeuwen geheven. Het werd in eerste instantie ingevoerd om de overlast van zwerfhonden te beperken en om verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.

Het landelijk gemiddelde tarief voor de eerste hond bedraagt ruim 46 euro. Dit gemiddelde is berekend op basis van de tarieven van alle 408 Nederlandse gemeenten, waarbij de gemeenten zonder hondenbelasting dus ook zijn meegeteld.



In Goes betaal je voor iedere eerste hond 62 euro belasting. Daarmee zit de gemeente Goes in de gemiddelde groep van Zeeland. Op Noord-Beveland is je hond met 45 euro per jaar de goedkoopste van Zeeland en in Vlissingen met 88,76 euro het duurst.

Een aantal weken geleden heeft de gemeente een brief verstuurd, waarin hondenbezitters worden opgeroepen om aangifte te doen. Dit kan via belastingdienst Sabewa Zeeland, die voor de gemeente Goes de belasting gaat innen. Om te checken of iedereen dat ook daadwerkelijk doet, wordt er door 'bureau Legitiem' de komende periode huis-aan-huis gecontroleerd.

Dat de Zeeuwse gemeenten blij zijn met hondenbezitters, blijkt wel uit een onderzoek van het CBS. Terneuzen verdient namelijk het meest aan de viervoeters, zo'n 375.000 euro, gevolgd door Vlissingen met 302.000 euro. Deze gemeente heeft weliswaar minder honden dan Terneuzen, maar wel het hoogste belastingtarief van Zeeland. Goes zou met een opbrengst van 120.000 euro in de onderste helft van Zeeland belanden, tussen Hulst en Borsele.