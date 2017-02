Binnenvaart moet sluispassage Terneuzen inplannen

Planningstool

Het is de bedoeling dat de binnenvaartschippers de zogenoemde Gent-Terneuzeninformatietool gebruiken. Daarin kunnen de schippers van te voren inplannen wanneer ze de sluizen willen passeren. De betrokken partijen, zoals Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, ondertekenen daarvoor deze week een overeenkomst.



Steeds grotere schepen

De bouw van de Nieuwe Sluis begint in september en moet in 2022 klaar zijn. Die sluis wordt gebouwd omdat steeds meer en grotere schepen door de sluizen willen varen. Het wordt een van de grootste sluizen ter wereld, zegt het projectteam.



