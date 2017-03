Ontslagen bij Damen shiprepair in Vlissingen

Verslechterde markt

De banen verdwijnen verder bij Shiprepair Rotterdam en Shiprepair Van Brink. Bij Shiprepair Vlissingen werken op dit moment 150 mensen. Volgens Damen zijn de maatregelen nodig vanwege aanhoudende verslechterde marktomstandigheden op het gebied van scheepsreparatie. Het aantal opdrachten uit de olie- en gasgerelateerde sector. Dat komt door de lage olieprijzen.



Andere werkzaamheden

De onderneming is er niet in geslaagd dit gat met andere werkzaamheden te dichten. Damen heeft in totaal 33 scheeps- en reparatiewerven en wereldwijd circa 9000 werknemers.



Eind april verwacht Damen te weten hoeveel banen er in Vlissingen verdwijnen.