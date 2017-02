Vloggen om jongeren van de drank houden, werkt dat wel? (video)

GOES - Begin 2016 begonnen medewerkers van Indigo filmpjes te maken om via Facebook en YouTube Zeeuwse jongeren te bereiken. Een jaar later vallen de cijfers een beetje tegen, maar Leo de Pan en Peter van der Zaag geloven nog steeds in de aanpak. "We hebben nog wat tijd nodig."

Boodschap

Het was een nationale primeur, want niet eerder gebruikten medewerkers van een verslavingspreventie-instelling vlogjes, videoboodschappen, om de doelgroep te bedienen. Met een bescheiden toelage van de Zeeuwse actie Laat ze niet verzuipen! maakten De Pan en Van der Zaag acht filmpjes. De boodschap was duidelijk: ga voorzichtig met alcohol om.



Dronkemansfiets

Om de filmpjes aantrekkelijk te maken voor de jeugd werd er nagedacht over de vorm. De preventiewerkers stopten humor in de afleveringen, maar gebruikten ook gadgets, zoals een dronkenmansfiets. En ook jongeren zelf werden betrokken bij het maken van de filmpjes.

Doelgroep bereiken

In de wereld van Facebook en YouTube word je afgerekend op het aantal 'likes' en 'volgers'. Wat dat betreft is er voor 'Indigo op straat TV' nog werk aan de winkel: 25 abonnees op YouTube en 500 likes op de Facebookpagina zijn zeer bescheiden aantallen. Het project heeft zo'n 10.000 euro gekost aan ontwikkeling en apparatuur. Maar volgens Peter van der Zaag heeft het bereiken van een enorme doelgroep geen prioriteit: "Iedere jongere die we via YouTube of Facebook bewust kunnen maken van het gevaar van verslaving is winst." En Leo de Pan gelooft dat met nog meer tijd het project wel een aanzienlijke groep jongeren kan bereiken.



Mogelijkheden

Indigo wil doorgaan met filmpjes maken. Hoe vaak en hoeveel hangt af van het budget. De Pan wil ook andere onderwerpen aansnijden, zoals drugsverslaving, gameverslaving en seksverslaving. Dan wordt het wellicht ook interessant voor de provincie en de Zeeuwse gemeenten om te investeren in het project. Ook ziet hij mogelijkheden om met succesvolle jongeren op het internet, zoals bijvoorbeeld Emma Heesters, meer jongeren naar de filmpjes van 'Indigo op straat TV' te lokken.