Kamer wil geen streep door Brouwerseiland halen

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt er niets voor een streep te halen door de plannen voor Brouwerseiland. De PvdA-motie om te stoppen haalde het donderdagavond net niet: 72 stemmen voor, 78 stemmen tegen.

Niet volbouwen

PvdA-Kamerlid Joyce Vermue uit Schoondijke diende de motie in. Zij vindt het bebouwen van belangrijke waterkeringen ongewenst, bovendien is ze van mening dat er een einde moet komen aan het volbouwen van de Nederlandse kust. Vermue riep daarom minister Schultz op om geen toestemming te geven. Ze kreeg steun van haar eigen partij, GroenLinks, D66, SP, 50PLUS, Kuzu/Özturk, Monasch en PvdD. De rest bleek tegen.

Duidelijk wie zich inzet voor bescherming van onze Zeeuwse kust! pic.twitter.com/LfspuqMA9B — Joyce Vermue (@joycevermue) 23 februari 2017

Brouwerseiland

Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. Tegenstanders zien het als een bedreiging van de natuur. Voorstanders beschouwen het als een mooie kans voor de economie.



