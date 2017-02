Belgische bruinvis naar opvang Wilhelminadorp

WILHELMINADORP - Een zwaargewonde en vermagerde bruinvis is donderdag vanuit België overgebracht naar de nieuwe zeezoogdierenopvang Seamarco in Wilhelminadorp. Medewerkers van het Boudewijn Seapark in Brugge hadden het dier eerste hulp verleend.

Quarantaine

De gewonde bruinvis was woensdag aangespoeld in Bredene. Eerder deze week waren al dode bruinvissen gevonden in De Panne en in Koksijde. Medewerkers van het Museum voor Natuurwetenschappen brachten de bruinvis naar het Seapark. Daar hebben vrijwilligers en personeel de hele nacht met de gewonde bruinvis in de armen rondgestapt in het quarantainebassin.



Stabiel

Donderdagochtend besliste een dierenarts dat het dier stabiel genoeg was om te worden overgebracht naar het opvangcentrum in Wilhelminadorp. Op Facebook zegt het Boudewijn Seapark te hopen dat het dier spoedig terug uitgezet kan worden in zee.