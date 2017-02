Brandweer rukt tien keer uit voor stormschade

OOST-SOUBURG - De westerstorm die vanavond over Zeeland raasde, heeft niet tot veel problemen geleid. Tot 23.00 uur was de brandweer in Zeeland tien keer uitgerukt in verband met schade die was veroorzaakt door de zware windstoten. Vanaf die tijd nam de storm af.

Daken

Bij de vestiging van Albert Heijn aan de Gildeweg in Vlissingen raakte een zinken dakplaat los. De plaat, van 1 meter bij 50 centimeter dreigde naar beneden te vallen. Om te voorkomen dat passanten gewond zouden raken heeft de bedrijfsleider de brandweer verwittigd. Die heeft de dakplaat verwijderd. Schade aan dakbekleding was er ook in de Augusta de Witlaan in Kloetinge en in de Beukenlaan en de Biesbosstraat in Middelburg.



Bomen

In de Lekstraat in Oost-Souburg waaide een grote boom om. Die blokkeerde de straat. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. De Lekstraat, de verbinding tussen Oost-Souburg en Middelburg, was een tijd afgesloten. Ook aan de Graaf Jansdijk in Westdorpe werd een boom ontworteld.



Stormschade is verder gemeld uit de buurtschap Hoek en Bosch bij Kloosterzande, uit de Luijsterlaan in Sint-Philipsland, uit de Dierikweg in Oudelande en uit de Hoogenboomlaan in Renesse.



Lees ook:

- Storm raast over Zeeland